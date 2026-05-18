櫻坂46が、6月10日にリリースする両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』の新ビジュアルを公開。また、同ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。 （関連：櫻坂46『そこさく』はなぜキラーワードが生まれるのか佐藤愛桜、森田ひかるらの名場面から考察） 今作は、坂道グループとして初となる両A面シングル。新ビジュアルでは、ベージュやブラウン