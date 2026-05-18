全日本空輸（ANA）は、ANA国内線でアップグレード特典の提供を5月19日から開始する。同日実施する国内線の旅客サービスシステムのリニューアルに伴って導入する。従来は、国際線のみマイルによるの座席のアップグレードを取り扱っていた。国内線では普通席からプレミアムクラスへのアップグレードは、追加料金またはアップグレードポイントでのみ受け付けていた。同日以降は、マイルでエコノミークラス（現普通席）からファースト