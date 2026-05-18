スノーボードの銀メダリストで、今季で現役を引退した竹内智香さんが報告会を開き、感謝の思いを語りました。■竹内 智香 さん「28年間、選手として全うできたことに感謝の気持ちでいっぱいです。」竹内さんは広島ガス所属の42歳で、これまでに7回のオリンピック出場を果たしました。2014年のソチオリンピックでは、スノーボードで日本人女性初となる銀メダルを獲得。腰の痛みと闘いながらも2026年