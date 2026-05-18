All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった広島県在住67歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：SIGEZOU年齢・性別：67歳・男性居住地：広島県家族構成：本人、妻（62歳）住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）リタイア前の雇用形態：正社員（その後再雇用）リタイア前の年収：700万円（再雇用前の年収）現在の預貯金：1000万円リスク資産：40