左から：日本イーライリリー 取締役シニアバイスプレジデント 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部のヤンピン・ワン氏、同 代表取締役社長のシモーネ・トムセン氏日本イーライリリーは、グローバルで創業150周年を迎え、患者へのさらなる貢献を目指した日本における成長戦略などについて発表する記者会見を5月11日に開催した。会見では、主要製品を中心に2025年度の業績概要および2030年に向けた成長戦略について説明すると