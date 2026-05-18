俳優でモデルの小貫莉奈さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「アップしちゃっただと…」という発言が、一部のファンを騒然とさせました。【投稿】仮面ライダー出演・女性俳優の“アップ”発言にファン騒然？「あっさり退場したなぁ…」特撮テレビドラマ『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）にに「コードナンバー：シックス（宮本紅覇）」役で出演した俳優の平川結月さんは同日、自身のXを更新。「戦隊に続き仮面ライダ