「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」ゴディバ ジャパンは、夏季限定の焼き菓子を、5月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで販売する。また、発売に合わせ「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー「カカオフルーツ」のサンプリングを実施する。ゴディバから、今年夏季限定の焼き菓子を発売する。「100周年 ラングドシャクッキー アソートメン