サンワサプライは、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG−BP18BK」を5月下旬に発売する。シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染む。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日の外出など、オン・オフを問わず使いやすいバックパックになっている。軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理し