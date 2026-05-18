左から：「絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味 」「同 北海道焼き帆立と黒胡椒味」カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみの「かっぱえびせん」から、お酒のおつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった「絶品かっぱえびせん 鳴門の塩（食塩のうち、鳴門市製造は51％）とわさび味」と「絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立（ほたてパウダーとして北海道産ほたてを0.02％使用している）と黒胡椒味」を5月25日