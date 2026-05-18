ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「クッキーバニラフラッペ」を、5月19日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。「バニラフレーバー」は、フラッペ購入者への調査において、「今後飲みたいフレーバーとして」上位に挙がる人気のフレ