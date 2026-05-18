左から：「ちらし寿司」「カレー」サタケのグループ会社、サタケフードビジネスは、非常食だけでなく日常食としても美味しく食べられる乾燥米飯マジックライス「ななこめっつ」シリーズから、新商品「ちらし寿司」と「カレー」を6月1日から発売する。マジックライスは、1995年に発売以来非常時や海外旅行の携行食として、多くの人に愛用されている。手軽に持ち運べるため、キャンプなどのアウトドア食としても親しまれている。2022