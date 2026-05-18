■19日（火）も暑い猛暑日に迫るところも19日（火）も広く晴れて、九州から東北では30℃前後の暑さが続くでしょう。猛暑日に迫る暑さになる所もありそうです。◎19日に特に気温が上がるところ◎34℃→山形・福島・宮城県の白石・兵庫県の豊岡・福岡県の久留米・大分県の日田33℃→岩手県の一関・長野県の松本・甲府・京都府の舞鶴・佐賀・熊本など32℃→福島県の郡山・前橋・熊谷・福井・京都・奈良など19日（火）も湿度は