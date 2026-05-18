「AKB48でデビューして今年で20周年って聞くと“ヤバ!”って感じで、びっくりです（笑）。チームKのグループLINEがあって、毎年みんなでデビュー日になると“おめでとう”とか送りあったりします。20周年を記念したライブで集まったりしましたが、みんな変わってなくて、素晴らしいなと思いますね」【写真】スナックのママ役が馴染みすぎ！作品にリアリティを与える野呂佳代さん笑うことって本当に大事2006年4月、秋元才加や大島