日本列島は１８日も高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなった。大分県日田市と兵庫県豊岡市でそれぞれ３５・３度を観測し、今年初めて３５度以上の猛暑日を記録した。気象庁によると、この時期に猛暑日となったのは、１９９３年（５月１３日）、２０２３年（５月１７日）に続いて観測史上３番目の早さ。昨年の最初の猛暑日は、岐阜県飛騨市で３５度を観測した５月２１日だった。同庁のまとめでは、１８日に３０度以上の