父親が年金受給を70歳まで繰り下げれば142万円に増えると喜んでいるのを見て、税金や保険料の負担増で損をするのではと心配する人もいるでしょう。実際、繰下げ受給は額面上の年金を最大42％も増やせる制度ですが、手取りは額面ほど伸びないため慎重な判断が求められます。 今回の記事は、70歳繰下げ受給の仕組みから、税金・社会保険料への影響、そして損益分岐点までを順番に整理していきます。 年金の受給開始時