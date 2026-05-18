亡くなった父親が国民年金または厚生年金保険の被保険者だった場合、母親が受け取れる年金が遺族年金です。 なかには遺族年金を受け取りながら、経済的余裕や社会とのつながりを持つために、パートで働いている人もいるのではないでしょうか。 遺族年金を受け取りながら働く場合、支給額は減らされないのでしょうか？ 今回は、遺族年金を受け取りながらパートで働く場合の税金などについて解説します。