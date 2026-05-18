【漫画】本編を読む『離婚しますか、しませんか？』（野際かえで：漫画、栗沢衣：脚本/KADOKAWA）は、離婚問題を扱う法律事務所を舞台に、さまざまな夫婦の事情と向き合う弁護士たちの姿を描いたヒューマンドラマ。DV、モラハラ、不倫、浪費、価値観の違い――。「離婚」という二文字の裏にある結婚の機能不全にスポットを当て、人が人生を選び直す瞬間を描く作品だ。舞台は浅草の一角にある小亀法律事務所。そこで働くのは、人