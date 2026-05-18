米Microsoftが公開しているサポートドキュメントの中で、Copilotキーに関する記述が注目を集めている。Windowsに設定項目を新設することで、Copilotキーを再割り当てできるように変更するとしている。Copilotキー、不評だった。再割り当てオプション提供へMicrosoftがPC買い替えの旗印としてCopilotの普及を推し進めていく中で、ノートPCの右下にあったコンテキストメニュー（マウスの右クリック）のキーがCopilotキーに置き換えら