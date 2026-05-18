世界最大級のK‐カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間にわたり、千葉県・幕張メッセで開催されました。今回は、最終日の「M COUNTDOWN STAGE」の様子をお届け！これを読めば行った気になれる超詳細レポをぜひチェックしてください♡今年のテーマは「Walk in SOUL CITY」世界最大級のK‐カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、2026年5月8日（金）〜10日（日）の3