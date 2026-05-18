2026年5月にベトナムのホーチミン市で開催されたイベント『Vietnam GameVerse 2026』で、ベトナムのモバイルゲームダウンロード数が中国に次ぐ世界第2位だったことが明らかになりました。ベトナムはかつてゲームを厳しく制限していたこともある国ですが、今や国を挙げてゲームに力を注いでいます。Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026https://vnexpress.net/the-thao/gameverseHàng nghìn