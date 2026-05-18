俳優の水上恒司が１８日、都内で主演映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（２９日公開、内田英治監督）の公開直前イベントに福土蒼汰、オム・ギジュンらと登場した。同イベントは実際に撮影が行われた新宿で行われ、「まさにここでチャリで爆走しました。また帰ってくることができてうれしい」と笑顔。劇中で８００万円の札束（１万円を８００枚）がばらまかれることにちなみ、同数のビラをばらまき、ＰＲした。水上