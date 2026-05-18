歌手・西野カナ（３７）の“ギャル”姿が注目を浴びている。１８日までにインスタグラムで「ＡＩみたいやけどＡＩじゃありませんＬＯＶＥ ＢＥＡＴ（ｆｅａｔ. ＮｉｚｉＵ）のＭＶオフショットです」と書き始めると、デコルテやおへそがあらわになったチューブトップスにデニムを合わせたコーデでのオフショットを公開。ブロンドヘアを高めの位置でポニーテールにまとめている。「撮影の時にＮＩＮＡちゃんがくれたチョコ