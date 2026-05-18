佐野勇斗 M!LKの佐野勇斗が、ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ「トイ・ストーリー」の最新作『トイ・ストーリー５』（７月３日公開）で最新作から新たに登場するハイテクおもちゃ‟スマーティー・パンツ“の日本版声優に決まった。スマーティー・パンツは毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久し