◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、両国国技館）大関・霧島（音羽山）が勝ち越した。幕内・若元春（荒汐）が得意とする左差しを許すまいと、右を固めた。土俵際で若元春を寄り倒した際に、土俵の傾斜に作られた踏み段「上がり段」に顔からぶつかった。霧島が額、眉間、上唇付近を流血しつつ勝ち越しを決めた。支度部屋に入ると鏡で顔を確認。シャワーを浴びると「痛ーっ」と叫んだ。上がり座敷で髪を整えながら「大丈夫。これ