省力化と温室効果ガス削減に期待。中部電力が育てたコメをランチに提供です。 【写真を見る】中部電力が取り組む“水を張らない”コメ作り メタンガス抑え労働時間も約6割減 デンソー社員食堂で提供開始 ｢おいしい｣｢言われなければ分からない｣ 1か月の期間限定でデンソーの社員食堂で提供が始まったのは、水を張らずに作られたコメ。 （デンソー社員）「言われなければ、普通のご飯と分からない。おいしい」