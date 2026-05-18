俳優の福士蒼汰が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。【集合ショット】水上恒司らも不安げ？とにかく明るい安村の大胆姿福士は、本作の役作りのために、約15キロの増量に挑み、そのパンプアップした肉体が公開されるとテレビやSNSで大きな話題を呼んだ。「犯罪集団のボスを演じました」と振り返りつつ「あと1週間