土曜日と日曜日に行われた東京大学の学園祭「五月祭」が一部中止となりました。学生にとって貴重なイベント。中止の理由は「爆破予告」でした。今年で99回目となる東京大学の「五月祭」。2日間で15万人の来場が見込まれていましたが、開催初日のおととい（土曜日）。賑わっているはずの東大の正門は閉ざされていました。学生がアナウンスしていたのが…「申し訳ございません、五月祭の1日目は中止となりました。キャンパスへの入構