女子サッカーSОМPО WEリーグ。アルビレックス新潟レディースの多くの思いがつまった今季最終戦でした。新潟市出身、今シーズンで引退する川村優理にとってこれが現役ラストマッチ。そして16日の日テレ・東京ヴェルディベレーザとの試合をもって退任する橋川監督のためにも勝利がほしいこの一戦。1点を追いかける展開となった新潟は後半15分、下吉からのパスを杉田がおさめ走り込んだ滝川！エ