イケメンすぎる美容外科医としてSNSでも話題の紀田基邦さん（35）の1st写真集『Love Yourself』（撮影：北浦敦子、税込3850円、主婦と生活社）が、7月17日にリリースされます。【写真】美しすぎる美容外科医・紀田基邦さん紀田さんは、ヒアルロン酸に特化した卓越した技術で、いま最も予約の取れないクリニックの院長である一方、総フォロワー30万人超えのイケメンすぎる美容外科医としてSNSでも話題です。写真集の衣装は、すべて