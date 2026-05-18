アウトドアが趣味の42歳男性Aさんは、河川敷で友人たちと恒例のBBQを楽しんでいました。雲1つない青空の下、ビールを3缶空けていい気分になったAさんは、持参したドローンで集合写真を撮ろうと思い立ちます。【漫画】国内線の機内ガン見してくる美人CA怖すぎる結末に背筋が凍るプロポ（送信機）を握りながら「高度も低いし、ほんの数分飛ばすだけだから大丈夫」と言っていると、近くで別のドローンを飛ばしていた男性から、「