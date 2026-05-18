日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「高〜いハードルを越えろ！可能性は無限大 インフィニティYOU SP」。無限の可能性に挑むYOUがいっぱいの95分で、果たしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】日本食リピーターYOU＆幼馴染で大食いチャレンジ！？大阪の知る人ぞ知るデカ盛り名店＆ロリータ衣装でふれあい