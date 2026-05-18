車の運転免許はお持ちですか？内閣府の交通安全白書「１運転免許保有者数及び運転免許試験の実施状況」によれば、運転免許適齢人口の運転免許保有率は75.1%（令和6年末）。およそ4人に3人が持っていることになります。近年は「若者の車離れ」などともいわれるようですが、ママ世代ではいまだに「運転免許は持っていて当然」と考える人が多いかもしれません。「学生時代に取得を」と言われるけど、出してあげられるお金がない『