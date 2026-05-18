１７日夜遅く群馬県伊勢崎市の暴力団事務所に乗用車で突っ込んだとして、建造物損壊の疑いで、みどり市の無職の男が逮捕されました。警察は暴力団同士の抗争の可能性は低いとみて捜査を進めています。 建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、みどり市大間々町大間々の無職、千明幹太容疑者（３５）です。 警察によりますと、千明容疑者は１７日午後１１時半ごろ、伊勢崎市緑町の木造２階建ての建物に、ミニバンタイプの乗用車で突