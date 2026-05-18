広島刑務所は５０代の受刑者の男が、別の受刑者を殴り骨を折るなどの大けがをさせたとして、傷害の疑いで広島地検に送検したと発表しました。 広島刑務所によりますと、今年２月 刑務所内の食堂で５０代の受刑者の男が別の受刑者の胸倉をつかんだうえ、複数回顔面を殴り右ほほの骨を折るなどの大けがをさせたということです。当時２人は運動の時間で突然男が殴りかかったということです。男は容疑を認めていて１８日に傷害の容疑