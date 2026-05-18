北海道知事を２期８年にわたって務め、５月１６日に亡くなった堀達也さんの通夜が執り行われました。札幌市内の病院で１６日に亡くなった、元北海道知事・堀達也さんの通夜が営まれました。会場には政治家など生前交流があった人たちが参列しました。（立憲民主党道連勝部賢志代表）「非常に気さくな方で、見た目はけっこう頑固そうに見えるんですけど、でも非常に仲間のことや後輩のことをよく面倒を見てくれる」（連合北海道