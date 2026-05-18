初夏を通り越して猛暑日がやってきました。野菜が悲鳴をあげています。「暑いですね、本当に。大変です。本当に5月かというくらい、7月8月が怖いです」きょう全国で今シーズン初の35℃超えとなったのは、兵庫県豊岡市。5月に猛暑日となったのは近畿地方で観測史上初めてとなります。また、大分県日田市でも35.3℃を観測。5月としては異例の暑さになりました。「サウナに入っているような感じ」「異常な暑さですよ」きょうは西日本