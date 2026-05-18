旬を迎えている新潟県産のアジを紹介します。 全国的には一年を通して水揚げされるアジ。 【山津水産 養魚特殊課小出大輝 主任】 「新潟県産のものについては5月～6月中旬に収穫を迎える。この時期、アジは産卵期になっていて、産卵の影響で接岸するため水揚げの量が増えている」 漁獲量・価格はともに平年並みだということです。 【山津水産 養魚特殊課小出大輝 主任】 「夕方に水揚げされて、その翌日には新潟の