映画『祝山』完成披露舞台挨拶に、主演の橋本愛さんをはじめ、共演の石川恋さん、久保田紗友さんが登壇。武田真悟監督と原作者の加門七海さんと共にトークを繰り広げました。【写真を見る】【 橋本愛 】「みなさんも逃げられなくなればいい」客席に恐怖ふりまく舞台挨拶「責任は負えませんけども」作品は、数々のホラー小説を世に送り出してきた加門七海さんが、自身の実体験をもとに描いたロングセラーを映画化したもので、禁足地