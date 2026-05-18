俳優の芳根京子（29）が、ウエストがちらりとのぞく自然体ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】芳根京子の水着姿や自然体ショット（複数カット）これまでも、ドラマ撮影時のオフショットやハワイの海を楽しむ姿など、仕事やプライベートの様子をInstagramで発信してきた芳根。2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音のInstagramに、水着姿でナイトプールを楽しむ姿で登場し、話題になっていた。ウエストちら