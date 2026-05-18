上場企業の7割以上が、利益を伸ばすという結果となった2025年度の決算。【写真を見る】6月値上げする商品は？しかし、中東情勢の混乱が長引いている影響で、この先の日本経済には霧もかかり始めています。過去最高の利益に背景に“AI・半導体の需要”と“価格転嫁”高柳光希キャスター:企業の「過去最高益」という華やかなニュースの裏側で、私たちの生活にどう影響しているのでしょうか。昨年度の決算を15日までに開示した企業