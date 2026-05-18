いつもとは違う声色だった。元モーニング娘。の田中れいなが5月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に鼻声の状態で生出演。その理由を説明し、共演者からツッコミが入る場面があった。【映像】田中れいな、ぶりっ子してたら鼻声に？冒頭、田中はいつものように「いえーい！」「今、覚えたパリピース！」などとハイテンションで挨拶した。これにMCの安田大サーカス・クロちゃんが「さっき、TikTok