＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】賛否を呼んだ問題の“変化”（実際の様子）前頭十二枚目・獅司（雷）が前頭十三枚目・玉鷲（片男波）を立ち合い変化で下した一番に賛否両論が巻き起こった。解説の境川親方は「反則ではないんですけどね」と前置きしつつ「勝てば良いというものではない」と、敢えて指摘した。立ち合い頭から突っ込んだ鉄人・玉鷲。だが獅司は右に変化していなし、突き落としを決め