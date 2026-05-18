鹿児島ユナイテッドはきのう17日のホーム最終戦でロアッソ熊本と対戦。 自分たちのスタイルを貫いての逆転勝利です。 7800人が駆けつけたホーム最終戦。 （サポーター）「ずっと勝ちが無いので、きょうは90分で勝ってほしい」 （サポーター）「（Q.好きな選手は？）河村慶人選手、ゴールを決めてほしい」 そんな、一戦を前に発表されたのが、チームの象徴となる胸ス