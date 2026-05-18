ハンドボール・ブルーサクヤ鹿児島は、レギュラーシーズン残り2試合。16日、鹿児島県霧島市で大阪ラヴィッツと対戦しました。 3位のブルーサクヤ鹿児島。相手はリーグ再下位の大阪ラヴィッツですが、序盤、相手の守りを崩せずシュートが決まりません。 それでも、キャプテン笠井が決め切ると、今度は笠井から宇治村がシュート。徐々に流れを掴みます。 そして、服部のパス