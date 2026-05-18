鹿児島県内の公衆浴場でつくる組合は、きょう18日に総会を開き、入浴料金の値上げを県に申請することを決めました。 県内の公衆浴場でつくる組合は18日に総会を開き、入浴料金について議論しました。 その結果、▼大人料金は460円から40円値上げして500円に、▼12歳未満は200円、▼6歳未満は100円に値上げする要望書を県に提出することが決まりました。 入浴料金の改定は、要望を受けた県が公衆浴場の調査などを行い、審議会