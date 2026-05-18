今週は「県民防災週間」です。 梅雨や台風シーズンに備えて、鹿児島県などが災害危険箇所を点検しました。 きょう18日は肝付町のため池や大崎町のがけ崩れ現場など5か所を点検しました。 このうち曽於市大隅町の岩川地区では去年の豪雨で川が氾濫し、床上浸水29戸、床下浸水8戸の被害が出ました。 県の担当者が竹田正博市長らに対し、川に水位計を設置するなど対策を説明しました。 「リアルタイムでの水位情報