“値上げの波”に苦しむ小売店の話題です。野菜や果物などを入れるトレー袋が品薄となり影響が広がっています。 （記者）「トマトにきゅうりといった夏野菜を包装するパッケージも値上げが止まりません」 天文館のかごしま産直市場です。 中東情勢の悪化により、今月に入って石油由来のトレーや袋などの値上げが続き、希望した数が入荷しない状況が続いています。 （かごしま産直市場 池畠大二店長）