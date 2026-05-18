鹿児島県内の野党組織が支持者を集めた定期大会を先週末、相次いで開きました。 自民党が圧勝した2月の衆院選を振り返り、来年春の県議選を見据えて党勢回復を目指す考えです。 （立憲民主党県連 柳誠子代表）「今回の選挙結果を重く受け止め、立憲主義に基づく政治の実現に立ち返えらなければいけない」 2月の衆院選直前まで3人の国会議員が所属していた立憲民主党県連。現在は村田享子参議院議員1人になりました。 定