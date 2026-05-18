16日、鹿児島レブナイズのブースター感謝祭が開かれ、選手とファンが交流しました。 鹿児島市で開かれた感謝祭には、ファンおよそ1400人が集まりました。 選手と触れあえるさまざまなコーナーが用意され、中でも盛り上がっていたのは“かくれんぼ”。試合中には見られない選手たちの表情に、ファンは大満足の様子でした。 （ブースター）「楽しかったです」「（来季も）こんなふうにし