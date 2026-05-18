ママさんたちの熱い戦い…16日・17日の2日間、MBCママさんバレーボール鹿児島県大会が開かれました。 50回目の記念大会となった今年、地区予選を勝ち抜いた50チームが出場し、笑顔溢れるはつらつとしたプレーを見せていました。 同じ市町村でチームを組むAパートの決勝は、鹿児島地区のBLACKと姶良地区の国分北が対戦。 第1セットは、序盤から得点を積み重ねた国分北が21対12で先取しま